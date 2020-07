Ladri di biciclette in azione a Riccione: quattro denunciati, due minorenni

Cronaca

Riccione

| 12:27 - 12 Luglio 2020

Ieri (sabato 11 luglio) quattro ragazzi hanno insospettito i Carabinieri di Riccione, che li ha notati mentre armeggiavano intorno a delle e-bike. E' scattato così il controllo. Effettivamente qualcosa non andava: l’agitazione negli occhi dei ragazzi, già gravati da precedenti per reati contro il matrimonio, ha convinto i militari a portarli in caserma per chiarire da dove provenissero quelle costose biciclette. Il sospetto ha infatti trovato conferma quando si è appurato che quelle biciclette erano state rubate poco prima dal cortile di una casa vacanze di via Pergolesi.

I giovani, al momento indagati per il reato di ricettazione, sono due maggiorenni egiziani, un minore egiziano (domiciliato nella comunità Augusata Pini di Bologna) e un minore di nazionalità albanese (domiciliato nella comunità “Villaggio del Fanciullo” di Bologna), tutti provenienti dal Bolognese e in vacanza a Riccione.

La successive perquisizione effettuata nei loro confronti ha permesso di recuperare alcune dosi di marijuana, circa 10, che uno dei maggiorenni egiziani e il minore albanese nascondevano, pronte per essere cedute.

Non può escludersi che le bici fossero state rubate proprio per agevolare gli spostamenti e lo spaccio tra le vie del centro. Nel frattempo le biciclette sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.