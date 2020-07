Baseball: San Marino a valanga fa tre su tre con Macerata

Sport

Repubblica San Marino

| 12:22 - 12 Luglio 2020

Luca di Raffaele.

Finisce in maniera netta, la terza partita del trittico tra San Marino Baseball e Hotsand Macerata Angels. I Titani sfruttano un inizio ai mille all’ora per vincere 16-0, con Di Raffaele autore di un’eccellente partita sul monte di lancio e il line-up scatenato.

Federico Celli, dopo fuoricampo e triplo di qualche ora prima in gara2, infila doppio e singolo per completare una sorta di cycle in due partite. Tutti attivi e pronti nel box, i ragazzi di Mario Chiarini. Al primo inning arrivano 4 punti, battuti a casa dai doppi di Celli (1-0) e Giovanni Garbella (2-0), dalla volata di Avagnina (3-0) e dal singolo di capitan Albanese (4-0). Poi un punto anche al secondo, con base ball a Reginato e triplo di un Giovanni Garbella in ottima serata (5-0).

Al terzo inning raddoppio del vantaggio con altri cinque punti. Con le basi piene, il singolo di Pulzetti vale due punti (7-0), una palla mancata fa correre a casa l’8-0 e la valida di Celli fa arrivare anche il 9-0. Sul monte cambio tra Michele e Gabriele Quattrini, ma San Marino non molla la presa e una volata di Garbella su situazione di basi piene scrive 10-0 a tabellone.

Sul monte di lancio sammarinese, intanto, Luca Di Raffaele continua a essere perfetto. Gli altri sei punti arrivano al quarto (5, per il 15-0) e al sesto (16-0).

Il San Marino Baseball vince ed è al comando della classifica dopo la prima giornata assieme a Bologna e Parma.



RISULTATI PRIMA GIORNATA

San Marino Baseball – Hotsand Macerata Angels 8-2, 8-2, 16-0 (gara2 e gara3 a Macerata)

Fortitudo Bologna – Godo Baseball 12-4, 4-2, 7-0 (gara2 a Godo)

Parmaclima – Collecchio BC 11-4, 7-5, 16-1 (gara2 e gara3 a Collecchio)



PROSSIMO TURNO

San Marino Baseball – Parmaclima G1 mer. 15 ore 21, G2 sab. 18 ore 17 e G3 sab. 18 ore 21 (G2 e G3 a Parma)

Collecchio BC – Godo Baseball G1 mer. 15 ore 21, G2 sab. 18 ore 16.30, G3 sab. 18 ore 20.30 (G2 e G3 a Godo)

Fortitudo Bologna – Hotsand Macerata Angels G1, mer. 15 ore 21, G2 sab. 18 ore 16.30, G3 sab. 18 ore 20.30 (G2 e G3 a Macerata)