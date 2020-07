Rimini, perde il controllo dello scooter e si schianta sull’asfalto: 50enne trasportato al ‘Bufalini’ di Cesena

Cronaca

Rimini

| 09:45 - 12 Luglio 2020

Schianto nella notte (Foto repertorio).

Rovinosa caduta in scooter nella notte per un 50enne a Rimini: i fatti sono accaduti in zona Grotta Rossa, all’ incrocio tra via della Grotta Rossa e via circonvallazione nuova ss16 Adriatica.

Erano le 2 e 30 circa quando l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull’asfalto. L’impatto è stato violento tanto che il personale del 118, giunto immediatamente sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ha disposto il trasferimento del paziente all’ospedale “Bufalini” di Cesena” dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.