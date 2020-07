Baseball: in gara 2 San Marino replica l'8-2 a Macerata

Sport

Repubblica San Marino

| 08:18 - 12 Luglio 2020

Federico Celli.

Bella vittoria per San Marino sul campo di Macerata in gara2 del trittico valevole per la prima giornata. Albanese e compagni s’impongono per 8-2 (esattamente come mercoledì in casa) sfruttando un inizio a tutto gas con Celli scatenato, autore prima di un triplo e poi di un fuoricampo. Quattro punti al primo e due al terzo, tutti sull’ex Titano Fracchiolla, sono benzina nel motore di una squadra che non si volta più indietro e si assicura la seconda vittoria stagionale. Il vincente è Nicola Garbella, ottima chiusura di Alessandro Ercolani.

Nel caldo pomeridiano l’inizio sammarinese è eccellente. Pulzetti va con la valida, Monello raggiunge la prima su un errore della difesa e Celli, con due strike sul conto, spara un gran triplo che vuol dire 2-0. Non solo, perché il line-up continua a essere produttivo grazie a Reginato (base ball), al singolo del 3-0 di Giovanni Garbella e a quello del 4-0 di Lole Avagnina.

Il San Marino Baseball ha un buon vantaggio, che diventa ottimo al terzo quando arrivano altri due punti. Merito ancora di Celli, che la spara fuori dalle recinzioni dello stadio di Macerata per l’homer del 5-0, e di Albanese, che tocca un singolo in campo opposto (6-0), dopo la base ball con rubata di Giovanni Garbella.

Macerata non sta a guardare, prova ripetutamente a mettere in difficoltà Nicola Garbella sul monte e ci riesce al terzo, anche con qualche rimpianto. La squadra di casa infatti riempie le basi con zero out (base a Di Battista, singolo di Moredo e di Gonzalez), poi però la difesa limita i danni: Morresi tocca una rimbalzante per l’out a casa (e quasi doppio gioco in prima), Carrera batte una lunga volata di sacrificio per il punto maceratese (1-6) e Luciani è out con assistenza di Nicola Garbella per il fratello Giovanni in prima.

Al quinto gli Angels accorciano ulteriormente. Perdomo, pinch hitter per Di Battista, tocca un singolo, è in seconda su lancio pazzo e, dopo due out, va a segnare sulla valida di Morresi, 2-6. A seguire infila una valida Carrera e Mario Chiarini decide per il cambio sul monte: fuori Nicola Garbella e dentro Alessandro Ercolani. Il sammarinese gioca da veterano (e invece ha 16 anni e 1 inning nella massima serie) e in due lanci chiude l’inning eliminando Luciani, out in diamante. Ercolani non concede arrivi in base nemmeno nella parte bassa del sesto, con San Marino che subito dopo, al settimo attacco, mette a segno i punti del definitivo 8-2. Merito di Reginato, il cui doppio (7-2) manda a segnare Monello (base ball) e di Giovanni Garbella, che a seguire infila il singolo a sinistra dell’8-2. Nella parte bassa del settimo Ercolani infila due strike out e non subisce punti, gara2 è di San Marino.



HOTSAND MACERATA ANGELS – SAN MARINO BASEBALL 2-8



SAN MARINO: Pulzetti ss (1/4), Monello r (0/3), Celli ec (2/4), Reginato ed (1/3), G. Garbella 1b (2/3), Avagnina es (2/4), Albanese dh (2/3), Di Fabio 3b (0/3), Lo. Di Raffaele 2b (0/3).

MACERATA: Moredo ss (1/4), Gonzalez 2b (2/4), Morresi (Bess 0/1) r (2/3), Carrera ed (1/3), Luciani es (0/3), Serrani ec (0/3), Quattrini dh (0/3), Morganti 1b (0/3), Di Battista (Perdomo 1/2) 3b (0/0).

SAN MARINO: 402 000 2 = 8 bv 10 e 2

MACERATA: 001 010 0 = 2 bv 7 e 1

LANCIATORI: N. Garbella (W) rl 4.2, bvc 6, bb 1, so 3, pgl 2; Ercolani (r) rl 2.1, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Fracchiolla (L) rl 6, bvc 8, bb 2, so 3, pgl 5; Tucci (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 2.

NOTE: fuoricampo di Celli (1p. al 3°); triplo di Celli; doppio di Reginato.

ARBITRI: Spera (casa base), Pizziconi (prima), Fabrizi (terza).