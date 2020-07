Coronavirus: quale normalità dopo la pandemia. Incontro a Viserba

Attualità

Rimini

| 17:50 - 11 Luglio 2020

Luca Fiorani (foto dal web).

“Se tornare alla normalità significa tornare a sacrificare natura ed umanità sull’altare del PIL, nuovo Dio di una religione atea, continuando a distruggere la terra e a sfruttare i poveri, spero proprio che non si ritorni alla normalità”.

E’ la provocazione lanciata dal professor Luca Fiorani, fisico dell’Enea, protagonista lunedì sera a Viserba dell’incontro sul “Sogno folle di Francesco”, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria al Mare nell’ambito dei tradizionali appuntamenti estivi “I Lunedì di Viserba”.

Docente all’Università di Roma e ricercatore presso il centro Enea di Frascati, il professor Fiorani tratterà le interconnessioni esistenti tra crisi ambientale e sociale, soffermandosi in particolare, sull’intima relazione esistente tra poveri e fragilità del pianeta. In questa prospettiva di ecologia integrale deriva dunque l’auspicio espresso dallo scienziato affinché la drammatica pandemia da Coronavirus possa e debba diventare occasione per cambiare stili di vita, rivoluzionare il sistema socioeconomico, contrastare i cambiamenti climatici, promuovere una conversione ecologica, culturale e politica.

L’appuntamento con questo nuovo incontro del ciclo dei “Lunedì di Viserba”, giunto ormai alla decima edizione, è in programma Lunedì 13 Luglio alle ore 21 in Piazza Pascoli, di fronte alla chiesa.