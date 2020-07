La Movida riccionese sotto la lente della Polizia: tanti giovani controllati, uno denunciato

Cronaca

Riccione

| 13:20 - 11 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Ieri sera (venerdì 10 luglio) i controlli della Polizia a Riccione si sono focalizzati sulla movida della Perla Verde e sui giovani frequentatori, anche per il contrasto delle azioni delle bande giovanili che hanno già agito nelle settimane scorse, a danno di turisti e cittadini. Le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna hanno identificato molti giovani soprattutto nella zona di Viale Ceccarini, all’altezza di Viale Milano. Uno di questi, un minorenne proveniente della Lombardia, è apparso particolarmente agitato, ma dopo aver parlato agli agenti, ha consegnato un coltello a serramanico e un involucro in cellophane con hashish per uso personale. E' indagato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.