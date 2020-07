La lite per la bicicletta degenera: senegalese prende a calci l'auto della Polizia

Cronaca

Rimini

| 13:16 - 11 Luglio 2020

Sono dovute intervenire due pattuglie della Squadra Volante.

Ieri (venerdì 10 luglio) la Polizia di Rimini ha arrestato un 47enne senegalese, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Alle 7.30, a seguito di una segnalazione, una pattuglia della squadra Volante è intervenuta in piazzale Gondar a seguito un diverbio tra uomini africani, scoppiato, secondo quanto ricostruito, per la proprietà di una bicicletta. Il 47enne e un altro individuo, in stato di alterazione per aver alzato troppo il gomito, hanno iniziato a spintonarsi, finendo anche contro due anziani in attesa dell'autobus. E' intervenuta una seconda Volante e i due litiganti sono stati divisi: il 47enne ha continuato ad agitarsi, cercando di colpire i poliziotti, e fatto salire sull'auto di servizio ha danneggiato il finestrino posteriore destro con un calcio. Dagli accertamenti è risultato che il fermato avesse numerosi precedenti di polizia ed era già stato raggiunto da un ordine del questore di Milano per lasciare il territorio nazionale.