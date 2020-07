Calcio 1a Cat: colpo dell'Athletic Poggio, arriva l'ex Savignanese Molari

Sport

Poggio Berni

| 12:24 - 11 Luglio 2020

Molari in azione con la maglia della Savignanese (foto R.Magnani).

Chiude col botto la settimana di mercato dell'Athletic. Infatti la società di Via Costa del Macello annuncia il tesseramento dell'attaccante Giulio Molari. Nato a Rimini nel 2001, è cresciuto nelle giovanili del Santarcangelo e della Savignanese, fino all'approdo in Promozione col Gambettola avvenuto la scorsa stagione. Centravanti promettente e di sicuro affidamento, si muove in maniera eccellente spalle alla porta, rivelandosi anche prezioso assistman per gli inserimenti in area dei compagni.



"Ho scelto di vestire questa maglia in quanto mi ha incuriosito il progetto che il Presidente Lapenta mi ha presentato. - commenta il 19enne atleta romagnolo - Vorrei contribuire alla causa della squadra in maniera determinante, da protagonista, per ottenere dei buoni risultati collettivi".



Molari sa che per tagliare traguardi significativi è fondamentale la coesione dello spogliatoio e l'unione di intenti: "Spero si crei un bel gruppo e nasca un buon affiatamento con i miei compagni, in modo da ottenere soddisfazioni sia personali che di squadra".



Ufficio Stampa

ASD Athletic Poggio