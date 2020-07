Sport

Savignano sul rubicone

| 12:24 - 11 Luglio 2020

Il portiere Pazzini in azione (foto Roberto Magnani).

Gianmarco Pazzini e Michele Turci rimangono alla Savignanese. Lo annuncia la società in una nota: "La loro conferma, oltre a rappresentare un lusso per la categoria sotto l'aspetto sportivo, è stata fortemente voluta in quanto rappresentano alla perfezione lo spirito di appartenenza ai nostri colori. Saranno un punto di riferimento per i tanti giovani che parteciperanno al prossimo campionato".