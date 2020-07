Pallacanestro Titano: Fernando Paccagnella sarò il vice di coach Porcarelli

Sport

Repubblica San Marino

| 12:23 - 11 Luglio 2020

Fernando "Paky" Paccagnella.

Sarà Fernando Paccagnella il nuovo viceallenatore dei Titans. “Paky”, già al lavoro proficuamente con le giovanili sammarinesi, andrà ad occupare il ruolo di primo assistente di coach Porcarelli nella stagione agonistica 2020/2021.



Lo abbiamo sentito per ascoltare i suoi pensieri sul nuovo incarico…

“Sicuramente sono belle sensazioni, non me l’aspettavo. Il pensiero di mettersi prima o poi in gioco in campo senior c’era, ma una chiamata in prima squadra è arrivata inaspettata. Lo ritengo uno step importantissimo nel percorso di crescita. Appena Simone mi ha chiesto cosa ne pensassi ho detto subito ok”



Come vedi la squadra che si sta formando?

“Per me esser parte dello staff che allenerà giocatori come Macina, Raschi, Saponi e Dini non può che essere un grande incentivo per fare bene. Sono ragazzi che hanno compiuto un percorso agonistico di un certo tipo e hanno una carriera importante. “Dave” lo conosco dalle giovanili, ci divide un anno: lui ’93 e io ‘94”



Quali saranno gli obiettivi della squadra?

“Dovremo cercare di arrivare ai playoff e poi, perché no, sognare in grande”