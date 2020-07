L'Arena Lido alla Darsena di Rimini: ecco i film in programma

Eventi

Rimini

| 12:08 - 11 Luglio 2020

Una scena di Parasite.

Prosegue a ritmo sostenuto la programmazione di Arena Lido alla Darsena di Rimini: un luogo simbolo della città, punto di incontro e condivisione, che si riscopre spazio di cultura e spettacolo, con un'attenzione particolare per la settima arte, il cinema. Dal 10 luglio al 30 agosto l'Arena Lido ospiterà uno spettacolo ogni sera con una programmazione di cinema, musica, teatro e videoinstallazioni con proiezioni e spettacoli di qualità, adatte a un pubblico eterogeneo e dedicata ai riminesi e agli ospiti della riviera.



Le serate inizieranno al tramonto, con un aperitivo, in collaborazione con i locali Come stai?, Darsena Sunset Rimini e Somar Lungo.

Tra i film in programma si segnalano due prime visioni: Resistance – La Voce del silenzio di Jonathan Jakubowicz (16 luglio) dedicato alla figura del mimo Marcel Marceau (interpretato da Jesse Esinberg) raccontato prima di raggiungere la celebrità, durante le Seconda Guerra Mondiale, nel suo impegno della resistenza francese e Favolacce dei fratelli di Innocenzo (22 luglio), premiato al Festival di Berlino 2020 per la miglior sceneggiatura, "favola nera" ambientata alla periferia di Roma con Elio Germano nel cast.



Tra gli altri titoli in programma il brillante Jojo Rabbit di Taika Waititi, curiosa storia di formazione in piena era nazista (12 luglio), il nuovo film di Gabriele Salvatores Tutto il mio folle amore (13 luglio), l'ultimo film di Ozpetek La dea fortuna con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca (17 luglio), l'acclamato Parasite di Bong Joon-ho (18 luglio), premiato con l'Oscar per il miglior film e il miglior film straniero, miglio regia e miglio sceneggiatura originale, oltre a vincere la Palma d'Oro al Festival di Cannes, la divertente commedia "di coppia" Figli di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi (19 luglio), il film The Farewell – una bugia buona della regista cinese Lulu Wang (20 luglio) e l'intrigante La Belle Epoque di Nicolas Bezos con Daniel Auteuil e Fanny Ardant (21 luglio).

Tra gli appuntamenti musicali segnaliamo il concerto di Paolo Fresu impegnato in un omaggio a David Bowie (martedì 14 luglio, per i biglietti rivolgersi al Teatro Galli di Rimini).