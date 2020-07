Trenta velisti in arrivo a Cattolica per la regata zonale delle classi Laser standard, Laser radial e Laser 4.7

Sport

Entra nel vivo la stagione del Circolo Nautico di Cattolica. Oltre 30 velisti provenienti da tutta la Riviera (da Goro fino a Pesaro) faranno rotta sabato 11 e domenica 12 luglio nelle acque della Regina in occasione della regata zonale delle classi Laser standard, Laser radial e Laser 4.7. La competizione, patrocinata dalla Federazione Italiana Vela, è valida per l'accesso alle fasi finali del campionato nazionale italiano: le gare, dunque, si annunciano piuttosto combattute, vista la posta in palio. A scendere in acqua saranno velisti, maschi e femmine, dai 12 anni in su, inclusa la categoria Over. Tre le prove in programma in ciascuna delle due giornate e spettacolo garantito dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Si tratta del primo vero appuntamento agonistico per il Circolo Nautico di Cattolica dopo i mesi di stop dovuti al lockdown. Il Laser - natante monoposto dotato di una deriva a baionetta e di un albero composto da due pezzi uniti senza sartiame, il quale costituisce classe olimpica – è già stato protagonista nelle scorse settimane a Cattolica in occasione di 'System Plast Laser Clinic', un weekend di allenamento in compagnia di Pietro Corbucci, campione italiano classe Laser master nel 2018.