| 10:21 - 11 Luglio 2020

L'ex procuratore di Rimini Paolo Giovagnoli.

E' morto a 69 anni Paolo Giovagnoli, ex procuratore di Rimini, attualmente procuratore capo di Modena. Sabato scorso era stato colpito da un malore in una località della provincia di Cuneo, dove si trovava per qualche giorno di vacanza.

Soccorso dal 118, era stato ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Savigliano, ed è morto dopo una settimana. Era stato procuratore a Rimini dal 2010 al 2018.