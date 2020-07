Coronavirus: in Provincia di Rimini rimangono 34 casi attivi

Attualità

Rimini

20:48 - 10 Luglio 2020

Il nuovo caso di positività riscontrato nel riminese è un uomo 35enne, in isolamento domiciliare con sintomatologia blanda. Gli attuali positivi sono così ripartiti: 18 Rimini, 5 Cattolica, 3 Santarcangelo, 2 Montescudo Monte Colombo, 1 Riccione, 1 Misano, 1 Bellaria Igea Marina, 1 Coriano, 1 San Clemente, 1 Pennabilli.



Comune per Comune



Rimini 824 casi totali, 103 decessi, 703 guariti

Cattolica 277 casi totali, 38 decessi, 234 guariti

Riccione 263 casi totali, 38 decessi, 224 guariti

Misano A. 130 casi totali, 16 decessi, 113 guariti

Santarcangelo 80 casi totali, 4 decessi, 73 guariti

Bellaria Igea Marina 49 casi totali, 7 decessi, 41 guariti

Coriano 80 casi totali, 7 decessi, 72 guariti

Montescudo Monte Colombo 41 casi totali, 2 decessi, 37 guariti

San Clemente 41 casi totali, 5 decessi, 35 guariti

Pennabilli 12 casi totali, 1 decesso, 10 guariti



Comuni Covid-19 free: San Giovanni in Marignano, Morciano, Novafeltria, Saludecio, Verucchio, Mondaino, Montefiore Conca, Gemmano, Montegridolfo, Talamello, Poggio Torriana, Maiolo, Sant'Agata Feltria, San Leo.



Casteldelci non ha mai registrato casi di positività.