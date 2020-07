Contributi acquisto tablet e pc per gli studenti dai 6 ai 18 anni

Attualità

Cattolica

| 16:01 - 10 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Accesso alla formazione a distanza grazie a computer portatili e strumenti tecnologici. Il Comune di Cattolica, quale Ente capofila del Distretto Rimini Sud, ha predisposto un avviso pubblico per la formazione della graduatoria per favorire il processo di digitalizzazione degli studenti e contrastare il divario digitale.



Si tratta di un progetto della Regione Emilia-Romagna che da l’opportunità alla famiglie con figli dai 6 ai 18 anni, iscritti alle scuole primarie e secondarie, di ottenere un beneficio economico per l’acquisto di un computer portatile o, in alternativa, strumenti di connettività (SIM prepagate e “saponette”).



Da 13 luglio e sino alle ore 12 del 3 agosto 2020 sarà possibile presentare domanda per ottenere il contributo. L’avviso, i criteri per la partecipazione e la relativa modulistica saranno scaricabili dal prossimo lunedì 13 luglio dal sito comunale (www.cattolica.net ) e sarà possibile compilare e recapitare il modulo all’ufficio protocollo (brevi manu o all’indirizzo protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it) per la richiesta di accesso alla graduatoria.



In totale per il distretto di Rimini Sud sono stati messi a disposizione quasi 130mila euro (i comuni che fanno farte sono 13: Cattolica (Capofila), Coriano, Gemmano, Misano adriatico, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano).



Per chiarimenti è possibile contattare gli uffici di Palazzo Mancini ai numeri telefonici 0541/966677-564 ( nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00) o scrivendo alle mail tiraferriangela@cattolica.net - protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it