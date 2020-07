San Marino: accordo per cooperazione tra la Gendarmeria e l'Arma dei Carabinieri

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:55 - 10 Luglio 2020

Visita del Generale Nistri a San Marino.

E’ oggi (venerdì 10 luglio) in visita nella Repubblica di San Marino il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, accompagnato da una Delegazione composta da alti funzionari. Ad accoglierli a Palazzo Begni il Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, e i competenti funzionari del Dipartimento Affari Esteri.



Il Comandante Generale è stato ricevuto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini. Fulcro del colloquio, il rafforzamento della cooperazione ai fini della prevenzione e repressione in materia di lotta alla criminalità, al terrorismo e ai fenomeni di devianza sociale, nell’ambito dell’organizzazione di percorsi formativi congiunti per l’accrescimento della professionalità dei Corpi di Polizia sammarinesi, tramite qualificate risorse formative e addestrative italiane.



Segno tangibile di questa rinnovata collaborazione è stata la firma dell’Intesa Tecnica di Cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Gendarmeria, alla presenza dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per gli Affari Interni, che rafforza la già proficua collaborazione tra le forze dell’ordine sammarinesi e italiane. In particolare, l’Intesa amplia gli ambiti di cooperazione tra Carabinieri e Gendarmeria, a partire dalla condivisione di buone pratiche relative alla formazione inerente a tecniche investigative qualificate, nel controllo del territorio ma anche nella tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale.



«L’Intesa segna un ulteriore importante passaggio nel rafforzamento della cooperazione nel campo della sicurezza, in tutti i settori – ha detto il Segretario di Stato Luca Beccari – allineando la collaborazione già esistente alle necessità del momento».



Al Comandante Generale Nistri è stata successivamente conferita l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, prima di recarsi in Udienza Ufficiale dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, per poi concludere la permanenza in Repubblica con una visita alla sede del Comando della Gendarmeria.