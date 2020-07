Riccione: le spiagge libere presidiate dai volontari della Croce Rossa e Blu

Attualità

Riccione

| 15:34 - 10 Luglio 2020

Spiaggia libera Riccione.

Sulle spiagge libere di Riccione da questo fine settimana arrivano i volontari della Croce rossa italiana Riccione e la Croce Blu Riccione. Avranno il compito di monitorare e controllare gli afflussi sulle spiagge libere per garantire tutte le misure di sicurezza, ma soprattutto per essere una presenza rassicurante e di aiuto per cittadini e turisti. Lo ha deciso la Giunta del Comune di Riccione che questa mattina (venerdì 10 luglio) ha approvato la delibera di convenzione sull'arenile, quindi di competenza dell'assessorato al Demanio (assessore Andrea Dionigi Palazzi).



Le attività ricreative e di spiaggia, soprattutto nel fine settimana e nei mesi di alta stagione, sono un'attrattiva, come è giusto che sia, per un gran numero di persone. Ne deriva l'esigenza da parte dell'amministrazione di monitorare gli afflussi e garantire la sicurezza, anche sanitaria, per i visitatori con una presenza costante di volontari che sappiano dare risposte all'utenza e che rappresentino un aiuto distensivo e tranquillizzate per tutti i bagnanti. Da parte loro, sia la Croce Rossa italiana Riccione sia la Croce Blu Riccione, quali organizzazioni di volontariato senza fini di lucro, si sono rese disponibili ad effettuare un servizio di sorveglianza e controllo degli afflussi, utile ad assicurare l'accesso e la fruizione in sicurezza delle spiagge libere oltre che a garantire il rispetto delle attuali disposizioni sul distanziamento sociale, tramite personale volontario appartenente alle rispettive associazioni. Alle due associazioni verrà corrisposto un contributo economico forfettario di 5 mila euro da suddividere proporzionalmente in base all'impegno operativo fornito.



«Abbiamo applicato quello che è il principio di sussidiarietà orizzontale - ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi - cioè alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente le associazioni di privati cittadini come in questi casi e i pubblici poteri intervengono in funzione sussidiaria, appunto di programmazione e di coordinamento di controllo».



Prosegue il sindaco: «Ringrazio la disponibilità dimostrata dalla Croce Rossa Italiana Riccione e Croce Blu Riccione, la loro presenza sarà molto importante sulle spiagge libere perché con loro daremo un servizio ulteriore ai cittadini e ai turisti, ma soprattutto perché rappresentano due Onlus che si sono sempre particolarmente distinte nell'aiutare le persone nei momenti di bisogno. Con la loro presenza avremo un monitoraggio completo e capillare di tutte le spiagge libere di Riccione».