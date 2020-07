Coronavirus San Marino: nessun nuovo caso. L'unico 'infetto' è in buone condizioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:59 - 10 Luglio 2020

Repubblica di San Marino.

A San Marino non ci sono nuovi casi di positività al nuovo coronavirus, a seguito dell'infezione riscontrata in un 40enne che è ora in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Tre contatti stretti dell'uomo sono in quarantena a scopo cautelativo, pur essendo negativi al tampone; stesso riscontro per altri 7 tamponi effettuati tra i parenti e amici dell'assistito. L'Istituto per la Sicurezza Sociale, nel segnalare che non ci sono altri casi di infezione, rimarca l'effettuazione di controlli sanitari e di un'indagine epidemiologica.