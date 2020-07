Valmarecchia: arrivano i contributi per il pagamento dell'affitto

Attualità

Rimini

| 13:43 - 10 Luglio 2020

È in arrivo il bando sull’affitto 2020. Dal 20 al 31 luglio sarà infatti possibile richiedere un contributo diretto per far fronte alle spese dell’affitto, nell’ambito del fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla Regione Emilia-Romagna. Nello specifico, le risorse individuate a tal fine – che per l’Unione Comuni Valmarecchia ammontano a circa 116mila euro complessivi – sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.



Tra i requisiti principali per partecipare al bando occorre avere la residenza in uno dei Comuni dell’Unione, essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e avere un Indicatore della situazione socio-economica (Isee) inferiore o pari a 35mila euro. Più nel dettaglio, se l’Isee risulta compreso tra 3.000,01 e 35.000 euro è inoltre necessario aver subito una riduzione del reddito per il trimestre marzo/maggio 2020 superiore al 20 per cento del reddito trimestrale 2019, causata dall’emergenza Covid-19. Nel caso in cui il cittadino non sia ancora in possesso di Isee valido può dichiarare un valore presunto, impegnandosi però a provvedere al calcolo entro il 30 ottobre prossimo. Per chi non lo avesse ancora fatto è comunque consigliato rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale per calcolare l’Isee in tempo utile per la presentazione della domanda, indicando così il valore effettivo.



Per poter inoltrare richiesta di contributo occorre inoltre non essere beneficiari di Reddito o Pensione di Cittadinanza, né di un contributo regionale sull’affitto 2019, non essere titolari di casa popolare né destinatari di un provvedimento di sfratto.



La domanda potrà essere inviata dalle ore 9 di lunedì 20 luglio fino alle ore 18 di venerdì 31 luglio esclusivamente in modalità online (l’ordine di arrivo delle domande non costituisce un criterio di priorità): a partire da tale data sul sito dell’Unione dei Comuni (www.vallemarecchia.it) e sui siti dei singoli comuni saranno infatti presenti due link per la compilazione della domanda, uno per i residenti nei Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo e Verucchio, l’altro per i Comuni di Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Talamello, Maiolo, Casteldelci. Per ciascun nucleo famigliare è ammessa un’unica domanda di contributo, mentre la richiesta può essere inoltrata da un qualunque componente maggiorenne del nucleo Isee, anche non titolare del contratto di affitto.



Se l’Isee è compreso nella fascia tra 0 e 3.000 euro il contributo erogabile, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sarà pari a tre mensilità del canone di locazione; se invece l’Isee rientra nella fascia tra 3.000,01 e 35.000 euro, il contributo massimo erogabile varierà in base alla diminuzione di reddito a causa dell’emergenza da Covid-19. In ogni caso, il contributo massimo erogabile non supererà i 1.500 euro. Sulla base delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria per ogni Comune e saranno assegnati i contributi agli aventi diritto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.



All’atto della compilazione della domanda occorrerà avere a portata di mano un documento di riconoscimento in corso di validità, carta o permesso di soggiorno per i cittadini di stati non aderenti all’Unione Europea, attestazione Isee in corso di validità, contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata e documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente, o del proprietario dell’immobile in presenza di morosità. Tale documentazione non andrà allegata alla domanda, bensì presentata all’ufficio Servizi sociali del Comune di residenza soltanto qualora in graduatoria si rientri in posizione utile per il pagamento del contributo.



Per informazioni e chiarimenti sui requisiti di partecipazione al bando sono inoltre attivati due sportelli telefonici dedicati: per i cittadini dell’alta Valmarecchia (Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Talamello, Maiolo, Casteldelci) è possibile contattare il numero 0541/920.809 dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30, mentre i residenti nei Comuni della bassa Valmarecchia (Poggio Torriana, Santarcangelo e Verucchio) possono far riferimento al numero 320/4323631 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (non si effettuano compilazioni telefoniche guidate). Il bando integrale è pubblicato sul sito www.vallemarecchia.it.



Nelle prossime settimane verranno definite le modalità per poter richiedere anche l’altra tipologia di contributi previsti dalla Regione Emilia-Romagna per la rinegoziazione di contratti di locazione, per i quali sono stati assegnati all’Unione di Comuni circa 78mila euro complessivi.