Cede via Coriano, da lunedì per un mese lavori in corso

Attualità

San Clemente

| 10:55 - 10 Luglio 2020

Tratto di strada chiuso al transito.

Ha ceduto il manto stradale in via Coriano a San Clemente. Lunedì 13 luglio partiranno i lavori per la messa in sicurezza e il rifacimento della carreggiata, a circa mezzo chilometro dall’incrocio per Coriano Riccione direzione monte. L'intervento è stato necessario per l'accentuarsi di una serie di cedimenti dell'asfalto causa movimenti franosi. Gli interventi, suddivisi in due step, consistono nella sistemazione idrogeologica della porzione di versante interessata dai dissesti e nella realizzazione di un’opera a sostegno del tracciato per la definitiva messa in sicurezza della parte coinvolta dagli smottamenti. Durante i lavori che, salvo piogge dureranno un mese, non sarà consentito il transito per nessun veicolo. Chi proviene da San Clemente proseguirà sulla Sp 82 fino alla rotatoria di Sant’Andrea in Besanigo poi sulla Sp 50 con direzione Coriano.