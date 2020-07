Ciclismo: Davide Cassani presenta il suo libro in diretta Facebook

Sport

Emilia Romagna

| 08:59 - 10 Luglio 2020

Davide Cassani, c.t. della Nazionale Ciclismo Italiana, foto dal profilo facebook.

Un libro per scoprire itinerari cicloturistici lungo tutto lo stivale, in base al proprio grado di allenamento e alle proposte Eno-gastronomiche. Lo presenta questa sera (venerdì 10 luglio) alle ore 20.30 Davide Cassani, Ct della nazionale di ciclismo, in diretta sulla pagina Facebook di InBici Magazine e sul canale YouTube InBici Top Channel . Il libro si intitola "Il ciclista curioso". L’occasione sarà importante anche per parlare degli sviluppi del cicloturismo in Italia. Venti itinerari che dimostrano come e perché la bicicletta è un mezzo magico, capace di farci vedere cose che altrimenti non noteremmo nemmeno. Alla presentazione del libro anche Giacomo Pellizzari autore insieme a Cassani.