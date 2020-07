Musica dal vivo e mercatini dell’artigianato per animare il centro di Santarcangelo

Eventi

| 08:55 - 10 Luglio 2020

Uno scatto dalla shopping night di Santarcangelo.

Partono questa sera, venerdì 10 luglio, le shopping night di Santarcangelo di Romagna con il contestuale mercatino dell’artigianato. Nelle vie del borgo della città clementina si esibiranno cinque gruppi musicali, mentre in piazza Ganganelli partirà (e proseguirà anche il sabato sera) il banchetto diffuso dei manufatti. Tutto quanto seguendo scrupolosamente tutte le normative anti-Covid ma con lo spirito e l’allegria tipiche delle estati di Santarcangelo.



Le shopping night sono organizzate dall’associazione dei commercianti di Santarcangelo “Città Viva” che, come da tradizione decennale, e ancora di più quest’anno dopo aver vinto il bando del Comune per l’organizzazione di eventi, volontariamente mette il suo impegno e la sua passione per far passare a tutti i Santarcangiolesi, e tutti gli ospiti, un’estate piacevole e rilassante fra una passeggiata in centro, un aperitivo, dello shopping, buona musica e ottimo cibo.