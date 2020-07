Tartaruga abbandonata in autostrada, salvata dalla stradale grazie a una segnalazione

Attualità

Riccione

| 07:22 - 10 Luglio 2020

Foto da internet.

In vista delle vacanze estive non vengono abbandonati solo cani e gatti: questa volta è toccato anche ad una tartaruga. Erano da poco passate le 16 di mercoledì quando un utente si è rivolto alla sottosezione della polizia stradale di Riccione per chiedere di intervenire a soccorrere una tartaruga d’acqua dolce di grandi dimensioni in prossimità del casello autostradale di Riccione. Ancora viva, l'animale presentava già una evidente ferita alla corazza, segno di un verosimile recente investimento.



I poliziotti della stradale l'hanno subito soccorsa e portata al personale del servizio veterinario e rifocillata di acqua e cibo. La testuggine è stata poi consegnata all’associazione “Tarta Club” di Cesenatico che si occupa soprattutto del soccorso e della salvaguardia di tali specie di rettili, garantendo la sopravvivenza dell'animale.