Andrà tutto in...musica, cinema, cultura: divertimento in sicurezza. Ecco cosa fare nel week-end

Eventi

Rimini

| 07:14 - 10 Luglio 2020

Gli eventi di Rimini a provincia dal 10 al 12 luglio.

Musica, teatro,cinema, arte e cultura: il week-end è servito! Nulla è lasciato al caso: ottime proposte sempre nel rispetto delle normative vigenti, perché divertirsi in sicurezza, si può! Ecco cosa fare questo finesettimana.





UN PO’ DI MUSICA



“E la chiamano Rimini, artisti uniti per la città” è il progetto che coinvolge 36 tra cantautori, musicisti, band riminesi che hanno partecipato alla realizzazione di un doppio album e che si sono alternati in una straordinaria versione del tutto inedita e corale della canzone Rimini di Fabrizio De André e Massimo Bubola: si parte domenica il 12 luglio alla Corte degli Agostiniani con l’accoppiata Rangzen e Pop Deluxe con Cristina Di Pietro.





Il prossimo sarà un fine settimana all’insegna di Sergio Casabianca, atteso per una doppia esibizione sabato 11 e domenica 12 luglio nell’anfiteatro di Poggio Torriana.

Il mattatore romagnolo partirà sabato sera alle 21.30 con la presentazione del nuovo disco “Chi sono io” e il suo progetto estivo "SorridoRock" al fianco della band delle Gocce, uno spettacolo in cui si alterneranno i brani del nuovo album e i successi storici di Vasco Rossi, Ivan Graziani, Ligabue e Zucchero. Ci sarà spazio anche per un’incursione musicale nella colonna sonora del film The Blues Brothers.





Ancora un fine settimana intenso di eventi nel suggestivo borgo di San Leo. Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Andrà tutto in…Musica”. Sabato 11 luglio, alle 21.00 l’appuntamento musicale sarà con Dj Fabiana e Valeria Magnani.

Si definiscono due amiche con la passione della musica, Fabiana e Valeria suonano insieme da alcuni anni. Dj la prima e violinista la seconda uniscono generi musicali apparentemente distanti ma assolutamente miscelabili. Gli eventi saranno visibili dai locali situati nella Piazza Dante Alighieri e da quelli di via Michele Rosa.







CINEMA NELLE ARENE



Alla Darsena di Rimini dal 10 luglio al 30 agosto uno spettacolo ogni sera con una programmazione di cinema, proiezioni e spettacoli di qualità, adatte a un pubblico eterogeneo, realizzata grazie alla collaborazione di Giometti Cinema, Khairos e l’associazione Notorius Rimini Cineclub. Venerdì 10 luglio film Mio fratello rincorre i dinosauri. Serata Accademia del Cinema David di Donatello. Film vincitore del premio David Giovani 2020. Ospiti della serata il regista Stefano Cipani, il casting director Anna Pennella e il piccolo Lorenzo Sisto, il bambino che interpreta la parte del “fratello” del titolo. Sabato l’evento si sposta nell’arena di Viale Lazio a Riccione, in apertura del calendario cinematografico dell'Arena Giardino di Riccione. QUI tutte le info.





All’Arena di Cattolica la programmazione cinematografica è a cura di Giometti Cinema e l'Associazione Toby Dammit - Circolo del Cinema. La sfida è di trasformare un luogo che è già teatro in un contenitore di cinema e cultura. Sabato 11 luglio Serata d’Autore con la proiezione di “Memorie di un assassino”, con la regia di Bong Joon-ho. QUI tutte le info.







APERITIVI E SHOPPING ALL'APERTO



Cabaret, musica e intrattenimento a Riccione Paese, tutto sorseggiando un buon aperitivo. E' questa l'iniziativa che parte venerdì 10 luglio alle 18. L'Aperitivo sul Corso a Riccione Paese, sarà tutti i venerdì e i sabato sera di luglio e agosto dalle ore 18, quando il corso di Riccione Paese si animerà, con tavoli all'aperto dove godersi un aperitivo o una cena informale tra i vari locali e gastronomie del quartiere. Sarà occasione anche di fare un ottimo shopping nei negozi di Paese.





Si sono fatte attendere qualche settimana, per poter partire in totale sicurezza rispettando tutti i protocolli ma ora sono pronte a partire le “Shopping Night” (e non solo) nel centro di Santarcangelo.

L’Associazione dei Commercianti di Santarcangelo “Città Viva”, in accordo con il Comune, ha programmato un serie di Shopping Night e di altre iniziative per rendere “viva” anche quest’estate nel Centro Città.

Si parte venerdì 10 luglio con l’appuntamento dedicato all’arte, dove ai musicisti si alterneranno i pittori presenti in tutte le strade del borgo. QUI tutte le info.





ANDIAMO A TEATRO…SOTTO LE STELLE



Venerdì 10 luglio alle ore 21,15 i burattini tornano allo Sferisterio di Santarcangelo con lo spettacolo dell’Associazione Culturale Teatro Medico Ipnotico “Il Florindo innamorato”, una commedia d’altri tempi. Sabato 11 luglio alle ore 21 è invece in programma lo spettacolo di Teatro Patalò “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”, inizialmente in programma venerdì 3 luglio e rinviato a causa del maltempo. Lo spettacolo riporta ai giorni nostri gli animali protagonisti dell’omonima favola dei Fratelli Grimm. QUI tutte le info.







CULTURA E MOSTRE



Venerdì passeggiata culturale dedicata alla presenza di Giulio Cesare nella piazza di Rimini, nel 49 a. C., dopo il celebre passaggio del Rubicone, e al mito sviluppato in epoca neoclassica, come testimoniava la decorazione del sipario del Teatro di Rimini. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Dalle ore 21 e 30. Telefono: 333 7352877 (info e prenotazione)



L’associazione Identità Europea con il patrocinio del Comune di Riccione ha organizzato una serie di incontri serali, nella splendida cornice di Villa Franceschi, per riflettere sulle conseguenze dell’emergenza sanitaria che ci ha travolto. Domenica 12 luglio ore 21 “Il Grande inganno” con Adolfo Morganti, psicoterapeuta e Presidente dell’associazione Identità Europea. Parteciperà alla serata anche il maestro Giuseppe Rava, disegnatore della Graphic Novel “Adam, una storia di immigrazione”.





Nell'ambito del Progetto di Valorizzazione Turistico, Culturale Marineria Storica di Rimini e della Romagna, sabato 11 luglio 2020, si svolgerà la manifestazione eVento, 'Museo itinerante', con il raduno delle barche tradizionali che per secoli hanno solcato l’Adriatico segnando la storia della marineria locale. Orario: Inizio ore 10,00 fino alle ore 20,00 con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00. QUI tutte le info.





DINNER & DISCO



Living ex Bobo di Misano è protagonista del divertimento estivo a tutto tondo: la cena è il cavallo di battaglia del venerdi e sabato, con menù sono diversificati e musica dal vivo durante la cena e poi happy fino all’alba Il Venerdi in stile messicano dal menù alle coreografie e musica.



Nuovo venerdì “Clorophilla”: appuntamento con la magica atmosfera della Villa delle Rose. In consolle si balla Dj Thor e Eugenio Colombo.



Sabato dalle 18.00 alle 04.00 al Coconuts aperitivo - show dinner & discofront side volumetrica. Giardino commerciale by dj Danilo Rossini

Giardino urban - reggaeton by Grancaribe al completo: Mauro Catalini - Romoletto - Rafael Nunez.





M.A.C.