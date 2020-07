La cometa Neowise anche sui cieli riminesi, tornerà tra migliaia di anni

Attualità

| 19:36 - 09 Luglio 2020

Foto Gianluca Masi, Virtualtelescope.

La coda della cometa Neowise nel cielo della Riviera. Con la sua lunga coda è già visibile a occhio nudo prima dell’alba, ma dalla metà del mese salirà sempre più alta nel cielo e sarà osservabile per tutta la notte. Scoperta a marzo, ha già stregato astrofili e appassionati di mezzo mondo: sui social continuano a fioccare immagini mozzafiato della sua inconfondibile scia luminosa, che dovrebbe tenerci compagnia fino a inizio agosto. Ripasserà dalle nostre parti solo fra migliaia di anni.



A partire dall'11 luglio sarà preferibile cercarla alla sera bassa sull'orizzonte di nord-ovest, fra le 21 e le 24. Fra il 14 e il 15 luglio la cometa diventerà addirittura circumpolare per il nord Italia, ossia potrà essere seguita per tutta la notte. Da questa data la Neowise sarà visibile alla sera dalle ore 21 a circa 17 gradi di altezza sull'orizzonte di nord-ovest, passerà alla culminazione inferiore a nord attorno all'una di notte, poi tornerà a salire sull'orizzonte fino a raggiungere i 12 gradi di altezza verso l'alba.