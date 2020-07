A Misano Vito Mancuso apre rassegna "Biblioteca illuminata"

Eventi

Misano Adriatico

| 17:22 - 09 Luglio 2020

Vito Mancuso, foto dal sito internet del teologo.

Si apre questa sera (giovedì 9 luglio) alle 21.30, nel giardino della Biblioteca comunale di Misano Adriatico, nel riminese, la nuova edizione della 'Biblioteca illuminata', che quest'anno si interroga sul 'senso della vita'. La rassegna, fa sapere il Comune, verra' inaugurata dal teologo Vito Mancuso. L'ingresso e' libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid, ed e' prevista una diretta Youtube per chi non potra' essere presente su m.youtube.com/user/MisanoTV. Il link per seguire la diretta verra' postato anche sulla pagina Facebook della Biblioteca dalle 21 di ogni serata.