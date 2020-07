Morciano aderisce a bando per acquisto di computer portatili a favore degli studenti

Attualità

16:45 - 09 Luglio 2020

Computer portatili e strumenti tecnologici per favorire il processo di digitalizzazione degli studenti dell'Emilia – Romagna. Anche il Comune di Morciano di Romagna aderisce al bando della Regione per l'assegnazione di dotazioni strumentali finalizzate a contrastare il divario digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza. Si tratta di un'opportunità rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni iscritti alle scuole primarie e secondarie. Da lunedì mattina (13 luglio) sull'home page del sito del Comune di Morciano di Romagna (https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/) sarà possibile compilare e inviare il modulo telematico per la richiesta di accesso alla graduatoria ai fini dell'ottenimento del contributo.



La procedura non prevede la consegna del modulo in forma cartacea, ma esclusivamente in forma digitale: per inoltrare la domanda basterà seguire i passaggi riportati sul sito. Le domande presentate in formato cartaceo non saranno ammesse. Per la partecipazione è richiesto un indicatore ISEE per l'anno 2020 inferiore a 28mila euro. Il termine scadrà alle ore 12 del 3 agosto 2020. Complessivamente per il distretto di Rimini Sud sono stati messi a disposizione quasi 130mila euro. Per chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Servizi scolastici del comune di Morciano all'indirizzo email: sociale@comune.morcianodiromagna.rn.it.



La richiesta potrà riguardare l'acquisto di un PC Portatile (Minimo 13 pollici, 8 Giga Ram, 256 Giga Rom, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie) o alternativamente strumenti di connettività (SIM prepagate e “saponette”).