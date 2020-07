Trading online: guida alla vendita allo scoperto

Attualità

Nazionale

| 08:05 - 10 Luglio 2020

Trading online.

Il trading online ha il merito di aver reso il mondo delle finanze accessibile anche a piccoli traders retail.

In effetti, i Cfd implicano una più diretta esposizione ai mercati finanziari, di cui poter approfittare anche se si parte da piccoli capitali.

Fare trading flessibile significa poter procedere con lo short selling, cioè vendere allo scoperto per trarre il meglio dai mercati anche se le condizioni appaiono sfavorevoli.

Per ottenere informazioni più dettagliate al riguardo, è consigliabile visitare corsotradingonline.net che spiega la vendita allo scoperto in maniera semplice, così da agevolare anche i principianti.



Vendita allo scoperto: di cosa si tratta?

Come vendere allo scoperto?

Vendita allo scoperto: come scegliere una piattaforma

Vendita allo scoperto con eToro

Lanon è altro che la vendita di un asset finanziario che non si possiede direttamente. Il tutto è legato a: nel momento in cui si vende un bene, si attende il momento che il valore ribassi per acquistarlo ad un prezzo inferiore eIn questo caso, i rendimenti saranno ottenuti dalla variazione di prezzo dal momento di vendita a quello di riacquisto dello stesso asset.In breve, loconsiste nella speculazione super ottenerne dei vantaggi personali.Tutto ciò è principalmente legato al, così che un trader possa tentare di raggiungere dei risultati positivi avendo una duplice chance di rendimenti.Per procedere con laè necessario farecon una validasono strumenti finanziari derivati che s’impongono come dei veri e propri contratti, i quali replicano l’andamento dell’asset su cui negoziare. In questo modo, i traders potranno speculare su un titolo senza possederlo, così da generare profitti dalleregistrate dallo stesso asset.Inoltre, i CFD consentono rendimenti bilaterali: si puòTutto ciò, naturalmente, è legato principalmente a delle corrette, ma soprattutto, alla scelta di una piattaforma CFD autorizzata e professionale.L’opportunità diè fornita esclusivamente da servizi di trading online seri e regolamentati.Purtroppo,non sono rare. Tuttavia, sono facilmente evitabili se si conoscono i requisiti fondamentali che contraddistinguono un broker di mercato a cui affidarsi senza problemi.Dunque, per scegliere una dellebisogna considerare diversi fattori, riassumibili così:: un broker professionale è regolamentato e certificato da autorità internazionali che si occupano della tutela dei traders e di rendere i mercati trasparenti;le migliori piattaforme CFD non applicano commissioni sulle singole operazioni da effettuare, tantomeno costi di gestione per l’account;una delle caratteristiche da valutare è legata alla semplicità della piattaforma; i migliori broker realizzano interfaccecosì da semplificare il tutto anche ad utenti inesperti.Inoltre, è chiaro che poi un trader dovrà valutare ulteriori fattori in base alle proprie esigenze, sia operative che economiche.Ad esempio, per traders in erba sarebbe meglio iniziare con broker che propongono unacon cui studiare la teoria necessaria per unconsapevole. In più, non bisogna sottovalutare il vantaggio del: una simulazionecon cui far pratica a rischi zero.Per semplificare la scelta della piattaforma, ecco una menzione a quello che, attualmente, è considerato un. Con numerosi utenti in tutto il mondo,offre condizioni di trading ideali sia per esperti che per principianti.Prima di tutto, è fondamentale sapere che si tratta di una piattaforma(numero di licenza: 109/10).Inoltre, è intuitiva e priva di commissioni, nonché tra le più innovative del settore. In effetti, eToro deve il suo successo internazionale all’introduzione di due funzioni essenziali per i traders inesperti: ilI principianti potranno selezionare deie, automaticamente, la piattaforma replicherà le operazioni da loro effettuate.In questo modo, si potrà iniziare a capire come funziona laed imparare a fare trading online come dei veri professionisti.