Rimini: nasce il primo Summer Camp gratuito Le Befane

Eventi

Rimini

| 16:24 - 09 Luglio 2020

Summer camp, esplorando il corpo umano.

La voglia di tornare a giocare assieme ai propri amici, ai propri coetanei, seppure in tutta sicurezza, dopo l'isolamento vissuto durante il lockdown, ha spinto Le Befane Shopping Centre di Rimini ad organizzare per le famiglie con bambini, dal 13 al 26 luglio 2020, il primo Summer Camp Le Befane, riservato e gratuito per i possessori della Be-Fan Card. Nell'area antistante l'ingresso C, nel parcheggio esterno, verrà allestito un villaggio giochi che ogni pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 ospiterà animatori qualificati pronti ad intrattenere bambini e ragazzi tra i 5 e i 13 anni. Nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza verranno preparate postazioni individuali distanziate e sarà garantita costante igienizzazione.



Programma Summer Camp Le Befane



13-19 luglio 2020 Bricks World

La prima settimana del Summer Camp Le Befane, dal 13 al 19 luglio 2020, sarà dedicata al gioco con i mattoncini di Bricks World, per stimolare creatività e immaginazione. 20-26 luglio 2020 Esplorando il corpo umano La seconda settimana del Summer Camp Le Befane, dal 20 al 26 luglio, sarà dedicata invece a Esplorando il corpo Umano con quiz, esperimenti e laboratori di Siamo fatti così. Per prenotare: compilare il form on line su www.lebefane.it