Bilancio Start Romagna, Riccione ribadisce il suo no alla gestione

| 15:58 - 09 Luglio 2020

"Per Start Romagna serve un bando pubblico, chi offre il servizio non può essere anche colui che ne controlla la qualità. Lo diciamo da tempo e oggi lo ribadiamo". Lo sostiene l'assessore al Bilancio del Comune di Riccione, Luigi Santi, che questa mattina (giovedì 9 luglio) ha partecipato alla riunione dei soci per il voto sull'approvazione del Bilancio della società che gestisce i servizi di trasporto pubblico in Romagna. "Ci sono alcuni aspetti che lasciano perplessi. A fronte di aumenti, ad esempio, sulle tariffe per gli studenti, o quelli derivanti dall'adeguamento Istat, oltre i fondi arrivati da Amr, si chiude il 2019 con un utile di 93 mila euro contro i 588.000 dell'anno precedente", dice Santi.



"In più c'è un aumento di reclami (+14%) segnalati ai soci dalla stessa azienda - continua l'assessore -, il che fa pensare che comunque le lamentele ci sono e sono in aumento sui tutti e tre i bacini di utenza della Romagna. Insomma ribadisco, il voto del Comune di Riccione è stato contrario perché nonostante non vi siano a registro spese supplementari per il Metromare, e a fronte di adeguamenti tariffari, si chiude con un avanzo di gestione risicatissimo rispetto all'anno precedente. Ribadiamo quindi l'importanza di procedere a bando pubblico per affidare il servizio ad una società in cui non ci sia la partecipazione degli Enti pubblici. I Comuni e gli Enti pubblici devono invece vigilare, verificare e controllare che il servizio pubblico sia adeguato, nei costi e negli investimenti, ma soprattutto nel servizio dato ai cittadini. Preoccupa e non poco l'aumento dei reclami, vero termometro del servizio ai cittadini".