Via al mercatino scolastico dei libri usati a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:41 - 09 Luglio 2020

Libri scolastici usati.

Contro la crisi e il 'caro scuola' il Comitato dei genitori di Bellaria Igea Marina organizza "Riusiamo", il mercatino del libro usato. L'iniziativa trova casa presso il giardino della scuola media Pazini Via Zeno.



Il mercatino taglia il nastro sabato 11 luglio e sarà aperto anche sabato 18 e 25 luglio dalle 8 alle ore 20. L'associazione dei genitori propone di mettere a contatto i ragazzi e le famiglie che vogliono “riusare” i libri scolastici utilizzati gli anni precedenti con quelli che desiderano acquistarli a prezzo ridotto. Non solo i libri scolastici saranno oggetto delle trattative bensì anche zaini, grembiuli e materiale scolastico vario purché in buono stato. Inoltre il comitato invita anche a donare libri e materiale scolastico per donarlo a scuola. Per informazioni Rocco Bernardi, tel. 3496028245.