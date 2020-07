V Peep: approvato studio di fattibilità per nuovi camminamenti

Attualità

Rimini

| 15:36 - 09 Luglio 2020

V Peep di Rimini (foto di repertorio).

La Giunta comunale di Rimini ha approvato lo studio di fattibilità per la riqualificazione dei camminamenti sopraelevati nel V Peep Ausa nel Comune di Rimini. Il progetto va ad implementare quello precedentemente approvato dalla Giunta nel dicembre scorso recependo alcune esigenze oggetto di segnalazione da parte dei residenti della zona e che necessitano di essere affrontate prioritariamente. Nel documento quindi vengono ricompresi ulteriori tratti di camminamenti, per un investimento complessivo di 200mila euro, 100mila euro in più rispetto al precedente progetto.



L'intervento riguarda la zona di via Bianchi/via Moretti e la zona di via Dell'Abete/via Della Fiera e prevede il risanamento di elementi strutturali deteriorati (quali parapetti, scale di accesso) e la sostituzione dei parapetti in cemento armato che non sono ripristinabili con ringhiere metalliche. Si procederà poi con l’impermeabilizzazione dei solai e infine si interverrà con il rifacimento delle superfici e delle pavimentazioni dei camminamenti e la sistemazione dei sistemi di smaltimento acque piovane.