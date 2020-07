Coronavirus San Marino: nuovo caso dopo più di dieci giorni

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:33 - 09 Luglio 2020

Foto Simone FIorani.

Un caso da infezione da nuovo coronavirus si è registrato nella Repubblica di San Marino, che dal 26 giugno scorso non annotava più nuovi casi. Dopo circa due settimane quindi la Repubblica del Titano registra un +1: è un 40enne ha accusato sintomi febbrili ed è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo.

"L’individuazione è avvenuta grazie al sistema di sorveglianza attiva in vigore nella Medicina Territoriale, che prevede l’effettuazione da parte dei MMG dell’indagine specifica per il virus Sars CoV-2 su pazienti che presentino febbre e altre sintomatologie", spiega l’Istituto per la Sicurezza Sociale. L’uomo è stato subito posto in isolamento domiciliare ed è scattata immediatamente l’indagine sui contatti stretti, ancora in corso.