Bellaria Igea Marina: sistemati i marciapiedi di via Ravenna

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:04 - 09 Luglio 2020

Il marciapiede riasfaltato.

Continuano piccoli e grandi interventi per rendere sempre più accogliente e vivibile Bellaria Igea Marina. Ultimato il rifacimento degli oltre 200 metri di marciapiede che corrono lungo via Ravenna, collegando via Pascoli e via Roma ed accogliendo anche una fermata della linea 4. Di recente, l'amministrazione comunale ha annunciato anche la realizzazione dopo l'estate di due nuovi semafori a chiamata, che verranno collocati sempre lungo la via Ravenna: l’uno all’altezza del Centro culturale Kas8 e l’altro in prossimità del supermercato Coop. Un provvedimento che intende aumentare la sicurezza della strada, in due zone molto frequentate anche da cittadini che si muovo a piedi o in bicicletta.