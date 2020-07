Centri estivi a Bellaria: otto ragazzi creano il giornalino Sportland News

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:17 - 09 Luglio 2020

I giornalisti in erba di Sportland News.

Sono circa duecentocinquanta, tra piccoli e piccolissimi, i frequentanti del centro estivo comunale co-progettato per la stagione 2020 da Amministrazione Comunale e Kiklos.

Attività che proseguiranno sino a fine agosto, tra le quali spicca per originalità la redazione del giornalino “Sportland News”, progetto cominciato questa settimana con la realizzazione del primo numero e che andrà avanti, con cadenza settimanale, fino al termine dello stesso centro estivo.



Sportland News è curato da un team di otto ragazzi presenti nei vari plessi che accolgono il centro estivo, coordinati dalla giornalista Annamaria Gradara. Il progetto intende creare uno strumento di contatto con le famiglie dei bambini partecipanti ai centri estivi, anche alla luce del fatto che, quest’anno, le norme anti Covid-19 limitano molto le interazioni dirette tra lo staff e tutto il mondo educativo da un lato, e le famiglie dall’altro. Sportland News sarà utile, quindi, anche come mezzo per informare i genitori, attraverso la penna dei ragazzi, su attività svolte e curiosità.



Sfogliabile qui il primo numero del giornalino