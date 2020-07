Estate 'calda' per il Circolo Tennis Cicconetti con quattro tornei federali

Sport

Rimini

| 13:00 - 09 Luglio 2020

Lo staff tecnico del circolo tennis Cicconetti.

Il Circolo Tennis Cicconetti ha definito negli ultimi giorni un’importante programmazione agonistica, in particolare per i tornei, mentre sono già partiti i campionati a squadre ai quali il Club riminese partecipa in buon numero. La stagione organizzativa del Ct Cicconetti scatterà molto presto con il torneo nazionale Open femminile “Envikem 1499”, società che produce e commercializza prodotti chimici nel settore depurazione e biogas, in calendario dal 18 luglio al 2 agosto. Dall’8 al 23 agosto andrà in scena il 5° torneo “Gelateria 3Bis” riservato alla 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo), dal 30 agosto al 13 settembre il torneo nazionale Open maschile “Clima Service”, poi gran finale dal 10 al 20 agosto con il torneo del Circuito Regionale Veterani Over 45, 55 e Ladies 40 limitato alle 3.4. Nel complesso un poker di tornei di livello nazionale che terranno banco per tutta l’estate. E intanto al Ct Cicconetti sta andando in scena un Tennis Camp per i ragazzi di straordinario successo a livello partecipativo.