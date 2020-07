RiminiTerme: per la Notte Rosa torna il tradizionale concerto all'alba

Eventi

Rimini

| 12:56 - 09 Luglio 2020

Concerto all'alba della notte Rosa a Rimini Terme (foto di una precedente edizione).

Dal 25 maggio RiminiTerme ha riaperto dopo il lungo periodo di "serrata" a causa dell'epidemia da nuovo coronavirus. La situazione è tornata a pieno regime, tra l'area termale e la spiaggia: e nelle prossime ore dovrebbero arrivare le linee guida per la riapertura delle saune, ultimo tassello verso la normalità. Inoltre sulla spiaggia sono stati organizzati tre eventi in collaborazione con Rimini Classica: martedì 21 luglio dalle 21.30 "La sera dei miracoli", omaggio a Lucio Dalla; sabato 1 agosto, dalle 5.30 di mattina, il concerto della Notte Rosa, "Da Bach ai Led Zeppelin"; domenica 23 agosto sempre dalle 5.30 concerto all'alba con Sergio Casabianca, che interpreterà le canzoni di Claudio Baglioni e Francesco De Gregori.



Gli eventi



La Sera dei Miracoli

Martedì 21 luglio 2020 dalle ore 21:30 alle 22:45



Enrico Farnedi – voce, ukulele baritono

Rachele Romani – voce

Quartetto Eos

Simone Migani, tastiera e cori

Mauro Gazzoni – batteria, percussioni

Enrico Farnedi omaggia il grande Lucio Dalla insieme ai suoi storici compagni di avventura Simone Migani e Mauro Gazzoni e insieme al Quartetto EoS e a Rachele Romani alla voce.

4 Marzo 1943, Anna e Marco, Caruso, La sera dei miracoli sono solo alcuni dei brani indimenticabili che sentiremo in una versione particolare ed emozionante.

Biglietto unico non numerato euro 10,00+diritti prev. Prevendita già attiva circuito Liveticket (www.liveticket.it) e dal 3 luglio 2020 anche presso il Blue Beach bar di RImini Terme.

Sarà possibile bere, cenare o fare aperitivo nella zona adiacente del Blue Beach Bar.

In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti)

I posti saranno assegnati dal personale a seconda dell’arrivo e saranno distanziati, seguendo le direttive vigenti. Apertura dalle ore 21:00

Informazioni: info@riminiclassica.it



Da Bach ai Led Zeppelin

Sabato 1 agosto 2020 dalle ore 05:30 alle 06:30



Da Bach ai Led Zeppelin

Quartetto EoS

Matteo Salerno flauto, Aldo Capicchioni violino, Aldo Maria Zangheri viola, Anselmo Pelliccioni violoncello

Musica classica, musica da film tanghi e milonghe argentine e musica pop/rock arrangiata per il Quartetto Eos in un unico concerto. E la magia dell’Alba al mare…!

L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto. Anche per questo motivo i posti saranno in numero ridotto e preassegnati secondo la data di prenotazione, per cui si consiglia di riservarli il prima possibile.

Biglietto unico non numerato euro 10,00+diritti prev. Prevendita già attiva circuito Liveticket (www.liveticket.it) e dal 3 luglio 2020 anche presso il Blue Beach bar di RImini Terme.

Sarà possibile fare colazione nella zona adiacente del Blue Beach Bar.

In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti)

I posti saranno assegnati dal personale a seconda dell’arrivo e saranno distanziati, seguendo le direttive vigenti.

Informazioni: info@riminiclassica.it



Se amore avrai

Domenica 23 agosto 2020 dalle ore 05:45 alle 06:45

Sergio Casabianca canta Baglioni e De Gregori

S.Casabianca voce, A.Zangheri viola, A.Pelliccioni violoncello e contrabbasso, M.Guerra tastiera e arrangiamenti

Sergio Casabianca omaggia all’Alba Baglioni e De Gregori in un concerto acustico che si preannuncia emozionante ed unico.

L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto. Anche per questo motivo i posti saranno in numero ridotto e preassegnati secondo la data di prenotazione, per cui si consiglia di riservarli il prima possibile.

Biglietto unico non numerato euro 10,00+diritti prev. Prevendita già attiva circuito Liveticket (www.liveticket.it) e dal 3 luglio 2020 anche presso il Blue Beach bar di RImini Terme.

Sarà possibile fare colazione nella zona adiacente del Blue Beach Bar.

In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti)

I posti saranno assegnati dal personale a seconda dell’arrivo e saranno distanziati, seguendo le direttive vigenti.

Informazioni: info@riminiclassica.it