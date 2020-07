Meteo: attesi temporali sul riminese sabato sera e per le prime ore di domenica

Attualità

Un rapido ma a tratti intenso passaggio temporalesco è atteso dalle ore serali di Sabato 11 Luglio e per le prime ore di Domenica 12 Luglio, al quale seguirà rapido miglioramento. Atteso un nuovo rinforzo della ventilazione da Nord-Est con temperature in diminuzione.



Venerdì 10 Luglio 2020



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +19°C e +22°C, massime comprese tra +29°C e +32°C.

Venti: deboli occidentali al mattino, rotazione e rinforzo da Est/Sud-Est nel pomeriggio, fino a moderati lungo la costa.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo nel pomeriggio.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 11 Luglio 2020



Stato del cielo: in prevalenza sereno al mattino, aumento della nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio con addensamenti più consistenti nelle ore serali.

Precipitazioni: assenti al mattino e per gran parte del pomeriggio, aumento della probabilità di precipitazioni da media (45-55%) ad alta (60-80%) dalla prima serata verso la nottata, con discesa di rovesci e temporali da Nord tra le ore serali e la notte verso Domenica.

Temperature: minime comprese tra +19°C e +24°C, massime comprese tra +29°C e +33°C.

Venti: deboli a regime di brezza. In rinforzo a partire dalle ore serali da Nord-Est, con raffiche anche forti lungo la costa.

Mare: poco mosso fin sul tardo pomeriggio, repentino aumento del moto ondoso nel corso della serata.

Attendibilità: alta.



Domenica 12 Luglio 2020



Stato del cielo: addensamenti cumuliformi nelle ore notturne e residua nuvolosità alle prime ore del mattino, in seguito ampie schiarite.

Precipitazioni: rovesci e temporali nottetempo in attenuazione entro il primo mattino. Assenti durante la giornata.

Temperature: minime comprese tra +14°C e +19°C, massime comprese tra +21°C e +24°C.

Venti: moderati al mattino da Est/Nord-Est in graduale attenuazione nel corso delle ore.

Mare: molto mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione, fino a mosso in serata.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana inizierà all’insegna di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature prossime o inferiori alla media del periodo. Da valutare locale instabilità nella giornata di Giovedì.

