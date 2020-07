Beccati mentre cedono cocaina: 21enne e 25enne in manette per spaccio

| 11:37 - 09 Luglio 2020

In manette per spaccio due giovani sorpresi in flagrante dai carabinieri della Tenenza di Misano. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 luglio. Si tratta di un 21enne albanese, residente nella provincia di Bari, e di un 25enne, anche lui di origini albanesi, residente nel comasco, entrambi nullafacenti, pregiudicati.

I militari, nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso in diretta i due giovani mentre cedevano due dosi di cocaina a un giovane residente nel comune di Morciano, segnalato alla competente autorità amministrativa.

I due, sottoposti a successiva perquisizione, sono stati trovati in possesso della somma contante di euro 1.340 in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita, sottoposta a sequestro. Per i due è scattato l’arresto.