Saludecio: pusher non sfugge ai controlli, in casa cocaina e denaro, in manette 58enne

Cronaca

Saludecio

| 11:29 - 09 Luglio 2020

In casa il pusher aveva 9 grammi di cocaina.

E’ finito in manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 58enne di origini albanesi, residente a Saludecio. L’arresto, da parte dei carabinieri di Cattolica, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 luglio. L’uomo era tenuto già d’occhio dai militari che ieri, dopo pedinamenti e osservazioni varie, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo: qui hanno rinvenuto 9 grammi di cocaina, già suddivisa, materiale per il confezionamento e la somma di 400 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per lui sono scattate le manette.