Incendio nella notte in un campo in zona Celle: in fiamme una roulotte, tra le sterpaglie due bombole di gas

Cronaca

Rimini

| 11:00 - 09 Luglio 2020

Vigili del fuoco in azione (immagine repertorio).

Incendio nella notte in un campo adiacente alla ditta Pneus Car, in località Celle, in via XXIII settembre, a ridosso della ferrovia: a prendere fuoco circa 100 metri quadri di sterpaglie e una roulotte, probabilmente occupata da nomadi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco igiunti sul posto intorno alla mezzanotte con tre squadre che hanno impiegato circa due ore per avere ragione delle fiamme.

Nel campo si trovavano due bombole di gpl che potevano esplodere, oltre che a rifiuti vari, elettrodomestici abbandonati e addirittura delle vetture senza targa. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che indaga sull’accaduto: non si esclude che il rogo abbia origini dolose.