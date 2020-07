Calcio 1a Cat: Athletic Poggio, tesserato il terzino Ivan Rodà

Sport

10:53 - 09 Luglio 2020

Ivan Rodà.

Terzino classe '88, si tratta di un atleta in grado di fare dell'agonismo e della sostanza le sue caratteristiche principali; qualità già apprezzate in quel di Poggio Torriana dato che ha indossato i colori della Virtus, in Terza Categoria, nelle stagioni 2008/2009, 2013/2014 e 2014/2015. Importanti anche le esperienze vissute con Junior Valmarecchia (quattro anni in Terza), Talamello (una stagione sempre in Terza) e Pietracuta (due tornei, suddivisi tra Seconda e Prima).



Ora Rodà è pronto per vestire nuovamente la divisa bernese. "Conosco il Presidente Lapenta, alcuni dirigenti ed il Mister, e so quanto e cosa riescono ad offrire soprattutto dal punto di vista umano. - commenta il 32enne difensore romagnolo - Ho già giocato col Poggio e per me è un piacere essere tornato".



Chiari anche gli scopi che l'ex giocatore rossoblu vuole raggiungere: "Mi aspetto di divertirmi, arrabbiarmi e gioire, cioè tutte quelle emozioni che si provano assieme ad una squadra di calcio. Il mio obiettivo è quello di dare una mano, magari trasmettendo ai giovani determinati valori e buoni consigli. Inoltre, alla luce del mio periodo di inattività, voglio tornare in forma per aiutare l'Athletic in campo: alla fine la gioia più bella è rappresentata dal correre sul prato la domenica".