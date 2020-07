Calcio Promozione: Pietracuta Calcio, altro colpo. Arriva il difensore Politi

Sport

Pietracuta di San Leo

| 10:10 - 09 Luglio 2020

Calciatori Pietracuta.

Le strategie di mercato del Pietracuta non cambiano rispetto ad un recente passato che ha visto la dirigenza rossoblu impegnata in pochi ma significativi movimenti. La speranza è di migliorare la rosa a disposizione di Fregnani, senza stravolgere ciò che di buono è stato costruito durante le scorse stagioni.



In quest’ottica il DS Conti ha piazzato il terzo colpo di mercato dopo il portiere Lasagni e l’attaccante Vucaj, rinforzando la difesa rossoblu con l’innesto dell’ex Vis Misano Simone Politi. Il Jolly difensivo classe ’91 approda al Pietracuta dopo aver militato nel già citato Misano e prima ancora nel Cattolica, Marignanese, Riccione e Cesenatico, nei campionati di Promozione, Eccellenza e Serie D. Avendo in passato ricoperto sia la posizione centrale che quelle laterali della linea difensiva, Politi completa di fatto, con i confermati Masini, Lessi e Mularoni, la parte senior della retroguardia rossoblu, integrata dagli under Contadini, Faeti, Fabbri Federico, Giacomini e Stavola.



