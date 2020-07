Cambio alla presidenza del Rotary Club Rimini Riviera: Maurizio Mancuso succede a Paolo Braccini

Attualità

Rimini

| 09:41 - 09 Luglio 2020

Paolo Braccini e Maurizio Mancuso.

Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Paolo Braccini la presidenza in vista dell’annata 2020-2021 passa a Maurizio Mancuso, 41° presidente del Club.



Maurizio Mancuso sarà affiancato nel consiglio direttivo dal vicepresidente Marco Alessandrini e da Paolo Gasperoni, Fabio Mariani, Roberta Mariotti, Alessandro Mori, Marco Manfroni e Claudio Selvagno.



Completano il consiglio, in qualità di past president, Paolo Braccini, Maurizio Temeroli, Walter Raffaelli e Alberto Roccati e in qualità di esterni al consiglio il segretario Daniele Bedogni e il responsabile programmi Fabrizio Santarini.



Maurizio Mancuso è agente generale di un primario gruppo assicurativo e in questo settore opera anche nel campo della formazione. Dal 1992 è impegnato nel mondo associativo e il suo ingresso nel Rotary è avvenuto nel 2006.



La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta al Grand Hotel di Rimini.