Coriano: installati due rilevatori di velocità nelle vie Pertini e Pian della Pieve

Attualità

Coriano

| 09:16 - 09 Luglio 2020

Due rilevatori di velocità per il traffico sono stati installati in questi giorni in via Pian della Pieve, prima del centro abitato, e in via Pertini, nel rettilineo prima

delle abitazioni. Il sistema rileva la velocità e se si supera il limite dei 50 chilometri all’ora, i numeri diventano rossi e lampeggiano. Gli strumenti di rilevazione elettronica sono stati montati al fine di aumentare il livello di sicurezza degli automobilisti. Si stanno inoltre posizionando 4 cartelloni luminosi per inserire notizie utili e di vario genere da parte del Comune, all’inizio di via Garibaldi, a Ospedaletto, a Cerasolo nel parcheggio del centro commerciale Ausa, e a Sant’ Andrea in Besanigo in piazza Falcone.