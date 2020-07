Lutto in casa Vis, è morto Giuseppe "Luciano" Signorini, figura storica del calcio misanese

Sport

Giuseppe Signorini mentre regge la coppa della vittoria della Vis Misano.

Si è spento Giuseppe Signorini, per tutti Luciano, presidente dal 1989 al 1996 e dal 2007 al 2011 della Vis Misano football, lasciando la squadra e tutti i suoi cari nella costernazione per la sua scomparsa prematura.



Sotto la sua presidenza la scalata dalla terza categoria all'eccellenza e poi nel 2011 lo storico scudetto italiano del campionato juniores, certamente il risultato a lui più gradito perché ottenuto con i giovani a cui tanto teneva. Impegnato da sempre nel sociale, nota la sua personale vicinanza con Don Oreste Benzi. Dal 1995 al 1999 ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale.



Ha iniziato la sua attività lavorativa come garzone, come lui amava definirsi, della famiglia Basigli di Riccione paese e poi imprenditore nel settore farmaceutico sanitario;

considerava la sua azienda una grande famiglia e i suoi dipendenti e agenti avevano per lui la priorità su ogni decisione.



Luciano Signorini è il padre di Andrea, attuale dirigente responsabile del settore giovanile, e di Luca, attualmente addetto stampa e responsabile marketing. La data e il luogo delle esequie e del santo rosario ancora non sono note.