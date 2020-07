Bonus dipendenti e nuove assunzioni: il piccolo miracolo di Mr Apps, azienda sammarinese

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:09 - 08 Luglio 2020

Insegna Mr Apps.

Malgrado l’emergenza sanitaria Covid-19 abbia portato al rinvio di nuovi importanti progetti e nonostante le diverse problematiche attraversate dai propri clienti, il 2020 si sta rivelando un anno particolarmente proficuo per la Mr APPs srl, società specializzata nello sviluppo su misura di APP Mobile e soluzioni Web, che, in questo primo semestre, ha registrato una crescita del fatturato del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Il raggiungimento di questo importante risultato è in gran parte merito del personale dell’azienda che è riuscito, anche in modalità smart-working, a mantenere un tasso di produttività elevato, rispettando le consegne stabilite e impegnandosi simultaneamente su diversi progetti.

Non a caso, infatti, la direzione ha deciso di destinare ad ogni dipendente un bonus calcolato in base alla propria produttività ed ai risultati conseguiti.



Restando sul fronte del personale, l’obiettivo della Mr APPs srl resta quello di continuare a crescere e pertanto sta effettuando un nuovo round di assunzioni finalizzato all’inserimento nei prossimi mesi di diverse risorse nei reparti di sviluppo Web (angular / node.js) e Mobile (react native / swift / java). Per inviare la propria candidatura: info@mr-apps.com



“Siamo davvero entusiasti dei risultati raggiunti in questo semestre nonostante il complicato periodo economico a livello globale” commenta Giacomo Agostini, CEO di Mr APPs srl, aggiungendo: “L’obiettivo ora sarà quello di confermare questa importante crescita anche nel semestre successivo puntando all’inserimento di nuovi talentuosi sviluppatori in grado di aumentare il tasso di produttività della nostra azienda”.



Infine, come già avvenuto in passato, Mr APPs srl non si è risparmiata nemmeno sul fronte etico realizzando in maniera totalmente gratuita un’App Mobile pensata per contrastare episodi di violenza domestica ed aiutare chi ne è vittima. Il progetto sarà presentato nelle prossime settimane.