Silenziato dal Covid, il Publiphono di Rimini torna a farsi sentire, anche con info sul Coronavirus

Attualità

Rimini

| 16:02 - 08 Luglio 2020

Dopo l'iniziale stop a causa dei minori introiti pubblicitari, il Publiphono di Rimini torna a far compagnia a bagnanti e spiaggiati di tutto il lungomare cittadino. Oltre alle comunicazioni commerciali diffuse da altoparlanti in spiaggia, l'azienda segnala anche la scomparsa di bambini ed anziani e riprenderà la propria storica attività grazie al contributo del Comune di Rimini. A renderlo noto è la stessa amministrazione che ha deciso di utilizzare il servizio radiofonico per una campagna di informazione anti-Covid. L'intenzione è quella di diffondere agli utenti dell'arenile notizie utili e regole di comportamento da adottare in spiaggia.



Il Comune acquisterà spazi pubblicitari per una circa 10 mila euro. Sul tavolo ci sarebbe anche un trattativa con gli enti turistici Visit Romagna e Apt Servizi, i quali dovrebbero acquistare spazi pubblicitari in questo caso utilizzati per la promozione degli eventi e delle iniziative organizzate sulla costa.