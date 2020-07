Turismo: giornalisti in sella a E-bike sulle strade della Romagna

Turismo

Rimini

| 15:42 - 08 Luglio 2020

Giornalisti in bici sulle strade della Romagna, foto di repertorio.

Da giovedì 9 a domenica 12 luglio si terrà il primo appuntamento annuale 'Emilia-Romagna Cycling Networking Event', un Press Trip organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici, con ospiti 23 giornalisti delle principali testate cartacee e online del settore bike, provenienti da tutta Italia. Obiettivo principale dell'iniziativa, lo scouting della destinazione Emilia-Romagna Cycling, i nuovi itinerari, la ripartenza delle strutture, i servizi e la logistica al top dei bike hotels di Terrabici, insieme alle eccellenze e tipicità dell'entroterra. Giovedì 9 luglio si svolgerà negli spazi del D Place (Bike Hotel Dory di Riccione) una presentazione generale per gli ospiti del programma con un focus sul progetto Emilia-Romagna Cycling e Terrabici, presenti il presidente di Apt Servizi Davide Cassani e il Presidente di Terrabici Filippo Magnani. Venerdì 10 si svolgerà il primo dei tre tour guidati in E-bike (Gravel e Mtb) a tema enogastronomico, 60 km nella Valconca e Montefeltro con tappa a Mondaino. Sabato secondo tour di circa 80 km nella Valmarecchia con tappa a Verucchio. In serata una cena-presentazione 'Preview Italian Bike Festival 2020', con gli organizzatori dell'iniziativa riminese che quest'anno giungerà alla sua terza edizione. Domenica 12 luglio ultimo bike tour di circa 70 km tra Riccione, Cattolica e il Parco di San Bartolo.