Venerdì 10 luglio partono gli aperitivi di Riccione Paese

| 15:23 - 08 Luglio 2020

Cabaret, musica e intrattenimento a Riccione Paese, tutto sorseggiando un buon aperitivo. E' questa l'iniziativa con il patrocinio del Comune di Riccione che parte venerdì 10 luglio alle 18. L'Aperitivo sul Corso a Riccione Paese, sarà tutti i venerdì e i sabato sera di luglio e agosto dalle ore 18, quando il corso di Riccione Paese si animerà, con tavoli all'aperto dove godersi un aperitivo o una cena informale tra i vari locali e gastronomie del quartiere. Sarà occasione anche di fare un ottimo shopping nei negozi di Paese. Bancarelle, luci, spettacoli di cabaret, teatro di strada e presentazioni di libri con autori locali e nazionali si alterneranno per offrirvi sempre una serata diversa e in un'atmosfera rilassata. Per l'iniziativa è stato concesso l’utilizzo gratuito di Corso F.lli Cervi, delle Piazze Parri e Matteotti.

"Queste iniziative rappresentano un valido momento di aggregazione per residenti e turisti - ha detto l'assessore al Turismo Stefano Caldari - e ovviamente oltre a mantenere una tradizione acquisita negli anni, arricchisce l'offerta turistica di Riccione con serate si svolgeranno in completo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della salute".